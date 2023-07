Fratelli d'Italia festeggia un anno di successi e strizza l'occhio alla 'Cinecittà' pisana

"Siamo fortemente favorevoli a costituire una 'Cinecittà' pisana negli studios di Tirrenia. Per questo sosterremo convintamente le proposte dei nostri alleati della Lega nell'ambito della discussione del Piano regionale di Sviluppo" afferma il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Diego Petrucci.

"Alle ultime elezioni amministrative, la valorizzazione degli studi cinematografici del litorale è stata una delle nostre proposte programmatiche. Pisa ha un antico rapporto con il cinema che nasce con la creazione nel 1929 a Tirrenia dei primi stabilimenti cinematografici sonori d’Europa, gli stabilimenti Pisorno. Inoltre, la cattedra di Storia del Cinema dell’Università di Pisa è stata una delle prime d’Italia ad occuparsi della materia. Nell'ultimo viaggio istituzionale a New York, ho addirittura avuto modo di parlare di questo progetto con alcuni imprenditori interessati a investire nella nostra industria cinematografica".

"Creare una sinergia con il più importante centro cinematografico italiano sarebbe un'opportunità unica che metterebbe la nostra città ancora di più al centro della cultura della nostra nazione" aggiunge Diego Petrucci prima di passare alla presentazione della cena conviviale del partito. "Si conclude un anno politico meraviglioso per Fratelli d'Italia. A settembre 2022 il centrodestra è tornato alla guida dell'Italia e il presidente del nostro partito, Giorgia Meloni, è diventato il primo capo del governo donna della storia repubblicana".

"A giugno, invece, il centrodestra si è confermato alla guida della nostra città e Fratelli d'Italia si è trasformato nel partito-traino della coalizione. Una vittoria che conferma quanto il nostro partito sia strutturato sul territorio e stia formando una valida classe dirigente.Per festeggiare questi successi e salutarci prima delle ferie estive Fratelli d'Italia Pisa ha organizzato una cena per domenica 23 luglio". La cena si terrà presso il Country Club Boccadarno, via Scoglio della Meloria 55, alle ore 19.30 (per prenotazioni e informazioni 3471222355).