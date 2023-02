Pisa Training Center: dal M5S e dal Pd obiezioni al progetto del nuovo centro sportivo

Sulla variante per il nuovo centro sportivo del Pisa Sporting Club previsto a Gagno e in votazione nel Consiglio comunale di questo pomeriggio, 2 febbraio, intervengono i consiglieri del M5S, Gabriele Amore e Alessandro Tolaini, e il consigliere Marco Biondi del Pd.

“La variante urbanistica relativa al nuovo centro sportivo del Pisa Sporting Club in Gagno - affermano i due consiglieri pentastellati - ridurrà la superficie del parco urbano attualmente previsto dallo strumento urbanistico vigente da 170mila mq a solo 48mila. Il M5S non ha partecipato al voto in Prima Commissione consiliare perché contrario al metodo utilizzato da questa maggioranza, che ha valutato questo progetto mettendo in secondo piano l’interesse pubblico rispetto alla proposta legittimamente presentata dal Pisa SC. Una maggioranza che punta a creare consenso in previsione delle prossime elezioni amministrative e dove troppi consiglieri si trasformano per interesse politico in tifosi".



"Il M5S - proseguono Amore e Tolaini - non accetta questo tipo di atteggiamento, che manca di rispetto nei confronti dei cittadini che si vedono negata un’area destinata ad un parco urbano, previsione urbanistica sempre di difficile attuazione ma che in questa occasione sarebbe stato possibile se fossero arrivate da parte dell’amministrazione indicazioni chiare al fine di rivedere il progetto di fattibilità presentato, senza inficiare la funzionalità della nuova struttura sportiva che riteniamo comunque strategica e necessaria per la società sportiva. Il M5S - concludono - punta ad evidenziare l’incapacità a governare la nostra città da parte di questa maggioranza in quanto non è ancora riuscita, dopo 5 anni, a capire le reali necessità dei nostri concittadini".

“Sicuramente - commenta il consigliere comunale del Partito Democratico Marco Biondi - la realizzazione di un centro sportivo adeguato dove far crescere anche i giovani è un passo necessario per una società che intende mirare ad obiettivi superiori. Per quanto riguarda la cittadella sportiva, vista la localizzazione, abbiamo chiesto un impegno al Comune per limitare gli impatti sul quartiere e rendere quella realtà veramente un luogo di inclusione, sviluppo ed eccellenza, garantendone una sostenibilità ambientale, migliorandone il progetto e la qualità urbana, tenuto conto della vicinanza del cimitero storico e del tumulo etrusco".

"Al contempo continuiamo a chiedere con un ordine del giorno anche un aggiornamento sulla realizzazione del nuovo stadio - prosegue Biondi - dopotutto la stessa Commissione consiliare assieme al Consiglio comunale nel 2020 aveva approvato con un enorme lavoro la variante urbanistica e la vas per la realizzazione del nuovo stadio. Dopo 3 anni dalla variante per lo stadio credo sia legittimo dare notizie ai cittadini e ai tanti appassionati del Pisa Sporting Club. Dopotutto lo stadio ha bisogno di una evidente riqualificazione, la capienza attuale della curva è inadeguata alle richieste infatti risulta sempre esaurita, visti i prezzi maggiormente accessibili rispetto agli altri settori, e se ci fossero più biglietti sarebbero sicuramente acquistati ottenendo un pubblico più numeroso”.