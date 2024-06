L'affondo del PD: "Centro storico sempre più a misura esclusiva dei turisti"

"Negli ultimi anni il centro storico ha subito fenomeni di turistificazione sempre più aggressivi, e la Giunta Conti non è stata minimamente in grado di governarli" denunciano il consigliere comunale PD Enrico Bruni e il responsabile rapporti con le comunità straniere della segreteria comunale PD, Shkelzen Hasanaj.

"Sono sempre più le attività commerciali che sorgono per corteggiare gli abitanti temporanei della città - afferma Bruni - in questo ultimo anno sono sorti nuovi negozietti di souvenir all’ingrosso perfino in strade della città fino ad oggi a vocazione esclusivamente residenziale, come Borgo e piazza Dante, a scapito dei residenti e della qualità dei servizi".

"Se da una parte riteniamo fondamentale per questa città la libertà imprenditoriale e lo sviluppo del turismo, queste devono essere governate sviluppandosi in maniera non compromettente della pace sociale tra residenti e attività economiche" afferma Bruni.

"Nonostante le molte misure controverse adottate dalla giunta comunale negli ultimi anni, che avevano più spesso un intento xenofobo piuttosto che risolutivo, l'assessorato competente per le politiche economiche e sociali si è dimostrato incapace di attuare misure efficaci per salvaguardare queste zone da un'eccessiva presenza di attività per il turismo di massa" continua Hasanaj.

"In diversi casi - aggiunge Hasanaj - l'apertura non governata di tali esercizi nel centro storico ha indirettamente contribuito alle numerose problematiche di degrado del centro storico, sfociando talvolta nella creazione di zone etnicamente segregate come nel quartiere della stazione, da una parte modificando del tutto l’immagine della città, dall’altra contribuendo a rendere sempre più complessa la gestione della sicurezza in quei quartieri".

"E' necessario trovare strumenti maggiormente adeguati per governare i fenomeni di gentrificazione e per sostenere un dialogo positivo tra le comunità - concludono i due esponenti dem - Servono maggiori controlli, investendo sulla polizia municipale, ma soprattutto investendo su un paradigma diverso di gestione del turismo, tutelando le piccole botteghe artigianali, le attività storiche e i negozi di prossimità".