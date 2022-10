Cascina: la consigliera comunale Chiara Cini entra in Fratelli d'Italia

"A seguito di una lunga ed attenta riflessione personale e dopo aver frequentato il partito di FdI e aver conosciuto il gruppo locale pisano ho convenuto fosse la scelta migliore, per rimanere coerente con me stessa e fedele alle promesse fatte ai miei elettori, entrare a far parte di questo partito". Con queste parole la consigliera comunale ormai ex Lega di Cascina Chiara Cini annuncia il suo ingresso nelle file di Fratelli d'Italia.

"Ho deciso, da tempo, di aderire al gruppo consiliare di Fratelli d’Italia e sono fiera e felice di essere entrata oggi a far parte di questa bella squadra che sul territorio sarà sempre più apprezzata e porterà avanti le battaglie e i progetti del partito di Giorgia Meloni - sottolinea Cini - sono propositiva e convinta che insieme al capogruppo Paolo Lazzerini, riusciremo ad essere un’opposizione forte in Consiglio comunale e a far valere le nostre posizioni".









"Ho seguito da vicino la campagna elettorale di Matteo Bagnoli e Giulia Gambini che ho supportato e credo che anche su Cascina insieme a loro abbia fatto conoscere ancora meglio il partito di Fratelli D’italia - prosegue Cini - infatti a Cascina il partito Fratelli d'Italia ha ottenuto un grande riscontro positivo e ciò dà una maggiore responsabilità a chi è eletto in Consiglio comunale. Farò del mio meglio per essere sempre presente ed essere dalla parte dei cascinesi. Io credo nel lavoro di squadra e sono fermamente convinta che insieme anche al presidente del circolo Michele Gravina, al consigliere regionale Diego Petrucci e al responsabile provinciale Marco Rusconi e tutti gli altri membri del partito, si riesca a dare ai cittadini una nuova speranza di futuro".