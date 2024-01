Cascina: Chiara Cini è la nuova capogruppo di Fratelli d'Italia

"Orgogliosa di rappresentare il primo partito d’Italia nel Consiglio comunale di Cascina. Sono convinta che il buon governo di Giorgia Meloni sarà il volano per far confermare FdI come primo partito della Toscana alle regionali": sono le parole con Chiara Cini incassa la nomina a capogruppo di Fratelli d'Italia.

"Noi a Cascina faremo la nostra parte per raggiungere questo obiettivo con una seria e rigorosa opposizione focalizzandoci sulle inefficienze e il contrasto agli sprechi; rifiuti, mobilità e sicurezza sono sempre i cardini del nostro mandato amministrativo. Saremo la voce in Consiglio comunale dei cascinesi che non si meritano questa amministrazione. Ringrazio Paolo Lazzerini per la fiducia, sicura di un suo sostegno nel lavoro che mi aspetterà".