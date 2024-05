Chiusura ufficio postale di via Lucchese a Porta a Lucca, Rizza (Pd): “Il grave disservizio prosegue nel disinteresse totale dell’amministrazione comunale”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

“Non ci sono novità sulla riapertura dell’ufficio postale di via Lucchese nel quartiere di Porta a Lucca, ormai chiuso da mesi. Anzi, c’è un silenzio che in realtà fa molto rumore”. Così Davide Rizza, segretario del circolo del Partito Democratico di Porta a Lucca, Gagno, I Passi e Porta Nuova. “La chiusura dell'ufficio postale era un atto annunciato già da tempo: secondo un’indiscrezione si sarebbe dovuto attuare il trasferimento dell’attività nell’edificio noto come ‘Galeone’, dopo averlo restaurato. In questo periodo di chiusura, che perdura, un’amministrazione efficiente si sarebbe attivata fin da subito per trovare un’alternativa da offrire ai cittadini per non interrompere il servizio: ciò non è avvenuto. Il silenzio di Palazzo Gambacorti è assordante: non risulta che il sindaco abbia fatto pressioni significative sull'amministrazione di Poste Italiane per la soluzione del problema. A scontare tutto ciò sono, come al solito, i più fragili, che negli uffici postali incontrano più di un semplice servizio. Ma oltre che cattiva gestione politica, questo comportamento denota anche miopia economica: da tempo, infatti, Poste Italiane si è diversificata raccogliendo prima denaro mediante conti correnti, poi offrendo forme di investimento e agendo come un vero e proprio istituto bancario. Evidentemente disinteressati agli anziani messi in difficoltà nel pagare le bollette, forse a loro peserà di più che diversi utenti stiano spostando il proprio conto corrente negli istituti bancari di zona, ce ne sono ben due nelle immediate vicinanze. È l’unico linguaggio che conoscono? Sarebbe molto triste”.