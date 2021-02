Cittadinanza onoraria a Zaki: via libera dalla Commissione consiliare

Conclusa l’istruttoria per il conferimento di questo riconoscimento al giovane ricercatore, detenuto in Egitto

Via libera alla cittadinanza onoraria a Patrick George Zaki. Ieri infatti la Terza Commissione consiliare permanente all’unanimità ha concluso l’istruttoria per il conferimento di questo riconoscimento al giovane ricercatore, da oltre un anno chiuso illegalmente nelle carceri egiziane, votando un documento con cui si impegna il sindaco Conti a procedere con la formalizzazione del provvedimento. Lo rendono noto i consiglieri comunali Francesco Auletta (Diritti in comune), Olivia Picchi (Partito Democratico) e Gabriele Amore (Movimento Cinque Stelle).

"L’ordine del giorno approvato ieri è l’atto conseguente alle mozioni, presentate dalle nostre forze politiche, approvate dal Consiglio comunale nella seduta dello scorso 10 dicembre - sottolineano i consiglieri Auletta, Picchi e Amore - si tratta di una risposta alla decisione degli scorsi giorni di prolungare per altri ulteriori 45 giorni la detenzione di Zaki, un atto intollerabile ed ingiustificabile. Dopo che il Comune di Bologna aveva approvato il riconoscimento della cittadinanza onoraria a Zaki, la nostra città prende simbolicamente in mano il testimone di questa staffetta per la sua scarcerazione immediata, a difesa dei diritti umani e della libertà. Attendiamo quindi che il sindaco Conti proceda quanto prima alla firma dell'atto".