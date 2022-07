Classifica gradimento dei sindaci: Conti al 49% per il Sole 24 Ore

La campagna elettorale per le elezioni amministrative di Pisa del 2023 deve ancora entrare nel vivo, ma l'attenzione dei partiti è ormai crescente. Uno spunto per la discussione è certamente la pubblicazione, da parte del Sole 24 Ore, della classifica del gradimento dei sindaci per il 2022. Il giornale ha commissionato all'istituto demoscopico Noto Sondaggi l'indagine sul consenso che i primi cittadini dei capoluoghi italiani hanno attualmente, nell'ultimo anno e rispetto l'ultima elezione. Viene tracciata così una 'Governace Poll', un apprezzamento che si alterna sempre fra la stima della persona, delle forze politiche che lo sostengono e sul giudizio dell'azione amministrativa.

Secondo i dati del Sole 24 Ore, nel 2022 e rispetto il 2021, Michele Conti oggi fa registrare il 49% dei consensi, con un -2% rispetto l'anno precedente. La domanda base è "Se domani ci fossero le elezioni comunali, lei voterebbe a favore o contro l'attuale Sindaco?". Nel 2021 la percentuale era del 51%, a sua volta minore rispetto il periodo dell'elezione, al tempo pari al 52,3%. Nel 2018 il primo cittadino leghista riuscì infatti a battere il candidato Pd Andrea Serfogli con il 52,29% delle preferenze al termine del ballottaggio. La battaglia elettorale, si ricorderà, fu come di consueto accesa, con esiti incerti, con l'onda lunga lanciata dalla ben più soprendente vittoria della Lega a Cascina con Susanna Ceccardi due anni prima.

Michele Conti, su Facebook, ha commentato: "Mi gratifica il fatto che un pisano su due apprezzi il mio lavoro di Sindaco e lo manifesti pubblicamente anche in una potenziale richiesta di voto. Il mio commento personale a questi dati però non cambia rispetto a quanto dichiarato anche per altre classifiche più generose: ho ancora tanto da lavorare, non per il mio personale gradimento, ma per la nostra città. Mi pare tuttavia di poter dire, dopo quattro anni di lavoro intenso e appassionante, di essere ancora in piena sintonia con i pisani rispetto alle aspettative di ognuno per rendere Pisa sempre più bella, efficiente, sicura, pulita e moderna. Da qui alle elezioni c’è ancora un anno di tempo per lavorare e dimostrare che il nostro impegno è tutto rivolto alla città".

Sempre al social ha affidato il proprio parere il capogruppo Pd Matteo Trapani: "Gli ultimi 15 posti della classifica sono occupati dai due sindaci di destra di Pisa e Siena. Il sindaco Conti perde per le promesse mancate, per aver ridotto il centro storico e le periferie in un degrado mai visto, per aver pensato solamente ai suoi compagni di viaggio e non ai cittadini, per aver praticato una politica inconsistente, per essersi isolato nella sua debolezza, vittima (o artefice) di una lega ormai alla deriva. Unica azione che si ricorda è il tentativo di recuperare voti con una pseudo lista civica".

Critico anche l'ex sindaco di Pisa, Marco Filippeschi, che ricorda il proprio mandato al termine di due legislature: "Oggi il confronto con il risultato dei colleghi è penalizzante per Conti. Ma lo è ancora di più quello con la stessa ricerca, a fine mandato, del suo predecessore, che mi permetto di ricordare. Infatti nel 2017 il sindaco di Pisa riportava un consenso del 55%, sopra di 1.5 punti rispetto al risultato del 2013 e si collocava nella parte alta della classifica, al 30° posto. Mentre nella ricerca fatta dal professor Stefano Draghi, pubblicata il 10 gennaio 2018, fra coloro che si esprimevano il 52.9% dava un giudizio positivo e solo il 33.9% negativo. Per quanto valgano i sondaggi, sono dati che fanno riflettere. Le differenze sono sensibili".

"Evidentemente c'è un malcontento - aggiunge Filippeschi - il passa parola per cui Conti avrebbe già vinto, che la destra e ambienti alleati o compiacenti stanno orchestrando, non convince i cittadini. La città invece vive molte difficoltà, è piegata dalla crisi, più sporca e meno sicura. Ha perso ruolo, finanziamenti e prospettiva, è preoccupata per il futuro dell'aeroporto Galilei. Ogni partecipazione è stata azzerata e si premiano gli amici, come nel caso clamoroso della gestione del commercio, della macchina comunale e delle aziende municipali. Non è affatto detto che fare una campagna sui progetti ereditati dall'amministrazione precedente e realizzati o su qualche aiuola, rotonda o piazza, sarà vincente. Pisa non è una città qualunque, ma oggi ha potenzialità positive frustrate. La coalizione di sinistra può vincere le elezioni vincendo il minimalismo provinciale della destra, i conformismi di potere e l'astensionismo".