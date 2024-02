ELEZIONI 2024: LA COALIZIONE CIVICA C'E', e SI PARTE!

Elezioni 2024: a Volterra si presenta la 'Coalizione Civica'

La Coalizione Civica, nata dal superamento delle precedenti Liste Civiche 'Per Volterra' e 'Uniti per Volterra', la quale ha dato vita alle primarie civiche, che hanno visto una grande partecipazione popolare, comunica che a breve inizieranno alcuni incontri pubblici, primo dei quali la 'cena volterrana' il 16 febbraio a San Lazzaro, aperta a tutta la cittadinanza e alla presenza della candidata a sindaco di Volterra, Francesca Giorli.

La Coalizione è coordinata dal Prof. Emiliano Raspi e dai vicecoordinatori Massimo Fidi e Antonella Bassini, in rappresentanza dei precedenti gruppi, un 'triumvirato' che "rimarrà aperto al dialogo con tutte le persone del territorio, le associazioni e le imprese, al fine di realizzare una lista, o meglio una squadra, che rappresenterà l'unica alternativa all'attuale Giunta Santi".

"Vogliamo mettere insieme tutte le migliori forze di Volterra - scrive ancora la coalizione - affinché la città possa avere un'amministrazione che abbia a cuore la città e le frazioni, che si preoccupi di difendere i servizi, di ascoltare i cittadini, ma soprattutto di invertire l'attuale decremento demografico. L'alternativa al Pd a Volterra è infatti solo la Coalizione Civica, e noi chiediamo a tutti coloro che vogliono il cambiamento di aiutarci per risollevare Volterra. Noi rimarremo aperti a tutti i contributi e ad ascoltare tutti. Perchè lo spirito della Lista Civica lo si può riassumere nel servizio e nell'unità. La Coalizione Civica nasce a servizio di Volterra, e in lista si sta a servizio dei cittadini. Questa è la modalità che ci siamo dati, e che pensiamo sia maggiormente in linea con gli ideali civici".