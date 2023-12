Code allo stadio, protesta anche il consigliere comunale: "Tornelli non sufficienti"

Il caso dei ritardi all'ingresso allo stadio di sabato scorso per Pisa - Ascoli ha generato la reazione indignata della Curva Nord, proteste a cui fa seguito anche il consigliere comunale Pd Marco Biondi. "Le critiche di numerosi tifosi che sono potuti entrare in curva solo a partita iniziata sono più che legittime - scrive in una nota, dando nuovo spazio alla vicenda - ci siamo trovati di fronte ad una situazione a dir poco vergognosa".

"Io stesso - racconta - che ho l’abbonamento in curva, sono entrato alle 16.35 ben dopo 20 minuti dal calcio d’inizio, a causa dei ritardi ai tornelli e alla calca che si era creata. Credo che sia una mancanza di rispetto per i numerosi tifosi, molti dei quali che con sacrifici, anche economici, seguono i colori neroazzurri. Un aspetto da considerare è che si sono trovate nella calca tante famiglie con bambini piccoli, per i quali la ressa risulta ancor più un pericolo. Vedere bambini spaventati non fa bene al calcio e alla nostra città, anche perché rappresentano la futura generazione che sosterrà i colori neroazzurri, ma se lo stadio risulta legato a momenti negativi questo rischia di venir meno".

Sul punto delle criticità presenti, Biondi afferma che "i pochi tornelli presenti, solo 2 blocchi, evidentemente non sono sufficienti, inoltre i lettori non funzionano perfettamente, visto che io stesso ho impiegato quasi un minuto per far leggere il QR code del mio abbonamento, e molti altri tifosi hanno avuto le medesime difficoltà. Questa non è la prima volta che mi succede, le difficoltà ad entrare in tempo rispetto al calcio d’inizio le ho registrate anche durante le ultime partite casalinghe, tranne con la Cremonese che non ero presente, credo che questo non sia l’atteggiamento corretto verso numerose persone che hanno il biglietto o l’abbonamento e che seguono con amore la squadra. Avere un titolo valido in mano e non poter entrare in tempo utile per poter assistere a tutta la partita è una violazione di un diritto che dovrebbe essere invece scontato".

L'appello è quindi quello di "superare immediatamente le situazioni che creano difficoltà a chi vuole seguire e vedere la propria squadra del cuore", affinché "andare a vedere la squadra e sostenerla possa essere un momento di gioia".

Marco Biondi

Consigliere Comunale