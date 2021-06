Colonnine per ricarica e riparazione delle biciclette: approvata la mozione di Uniti per Calci

"Siamo molto soddisfatti" afferma Serena Sbrana, capogruppo di Uniti per Calci, che continua: "Il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità la nostra mozione per l’installazione di colonnine per la riparazione e la ricarica delle biciclette. Un servizio sicuramente utile sia per gli abitanti sia per i turisti e gli sportivi che utilizzano biciclette da strada e mountain bike, anche elettriche".

Il testo approvato, emendato dalla maggioranza, impegna l'amministrazione a predisporre, e sottoporre alla commissione competente, una valutazione, anche economico- finanziaria, per l'installazione di una colonnina nel centro del paese, con indubbi vantaggi per le attività commerciali. Ma è solo un primo passo: con l’approvazione degli strumenti urbanistici che consentiranno la concreta definizione dei percorsi di mobilità dolce, si potranno, infatti, effettuare valutazioni puntuali sulla rete di installazione delle colonnine. "Siamo ovviamente contenti di aver presentato ancora una volta proposte concrete per il nostro territorio e ringraziamo tutto il Consiglio Comunale per averle condivise" conclude la Sbrana.