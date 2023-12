Il Comitato elettorale della candidata sindaco Silvia Rocchi è stato inaugurato ieri, venerdì 15 dicembre, in Piazza del Popolo a Capannoli. Un punto di incontro con i cittadini che, come spiegato dalla candidata Rocchi, saranno i protagonisti del percorso di rinascita di Capannoli e Santo Pietro Belvedere. Coraggio, passione, dedizione al bene comune, tradizione e futuro: questi alcuni dei punti fermi indicati dalla lista civica 'Silvia Rocchi Sindaco'.

"Intendiamo portare avanti le nostre idee per un futuro migliore dei nostri due paesi confrontandoci con voi, passo dopo passo, costruendo un rapporto di fiducia da alimentare giorno per giorno. Crediamo che Capannoli e Santo Pietro abbiano bisogno di riguadagnare il posto che meritano in Valdera e che tornino ad essere due posti belli e piacevoli dove vivere e lavorare. Siamo pronti a guidare questo cambiamento lavorando con voi, per voi e accanto a voi", le prime parole della candidata ai cittadini.

In concomitanza con l'inaugurazione, è stato presentato anche il simbolo che identifica la lista civica 'Silvia Rocchi Sindaco'. I colori sono quelli tipici del cielo e della terra, "delle colline che caratterizzano il nostro territorio. La scritta è semplice, chiara, leggibile, marcata. Volutamente - ha spiegato Rocchi - abbiamo scelto di utilizzare i colori del cielo in basso e quelli della terra in alto, per sottolineare il cambio netto del punto di vista: la voglia di rompere gli schemi del passato per una visione diversa del futuro".

Presenti amministratori e tanti cittadini. "Vogliamo essere concreti e mantenere la promessa fatta lo scorso 27 ottobre, quando abbiamo ufficializzato la mia candidatura: siamo una lista civica, con un Comitato elettorale civico, aperto all’ascolto e all’inclusione. Il fatto di aver ottenuto l’appoggio di partiti politici così importanti mi riempie di orgoglio, ma ci tengo a sottolineare che la natura civica e la mia volontà di mettere al centro i cittadini non cambiano". Ha poi concluso la candidata: "Oltre alle necessità, mi piace pensare che i cittadini abbiano dei desideri da esaudire. Per questo abbiamo creato il Capannoli-Santo Pietro Lab: da gennaio inizieremo con una serie di incontri aperti ai cittadini, dove tutti potranno esprimersi liberamente e proporre idee. Ci siamo assuefatti al grigio: c’è necessità di invertire questa tendenza, dobbiamo risvegliare lo spirito che ci lega e tornare a brillare".