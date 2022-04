No alla base militare: nasce il Comitato Permanente per la difesa di Coltano

Un nuovo 'Comitato Permanente per la difesa di Coltano' contro la nuova base militare prevista dal Governo. Proseguono le mobilitazioni di residenti e associazioni, con il nuovo soggetto che rivendica la conoscenza diretta del territorio, ricco di realtà con specifica vocazione ambientale: "La zona non è affatto abbandonata, inutile o deserta; al contrario, al suo interno da anni vivono, operano e lavorano persone che credono fermamente nell'agricoltura biologica e nella filiera corta; in essa vengono portati avanti progetti di rilievo dal punto di vista ambientale, come ad esempio il Progetto Mensa dell'Università Sant'Anna di Pisa, una rete tra aziende agricole dell'area pisana per la produzione di alimenti biologici per le mense scolastiche; in essa insistono allevamenti che ci regalano prodotti di altissima qualità apprezzati in Italia e all'estero; a Coltano, inoltre, esiste un campeggio eco sostenibile frequentato da migliaia di turisti europei ogni anno".

Il comitato ritiene che sia "assolutamente inaccettabile la realizzazione al suo interno di una base militare; ciò comporterebbe, oltre al resto, la costruzione di una piccola cittadina, con villette, piscina, poligono di tiro, pista per gli elicotteri e servizi di vario genere, con uno spropositato consumo di suolo (73 ettari) e una vera e propria colata di cemento (si parla di 440mila metri cubi), mortale per il parco, per il suo equilibrio ecologico ma anche mortale per l'economia locale che si basa anche sulla coltivazione biologica di quei campi produttivi. Si tratterebbe di un vero e proprio attentato al parco, all’ambiente ed all’economia locale".

Si sostiene quindi anche il rifiuto a "compensazioni economiche": "Non accettiamo che il territorio di Coltano venga snaturato dalla propria vocazione e violentato da colate di cemento. Ci riconosciamo punto per punto nel documento redatto dal Gruppo di San Rossore; invieremo questo documento anche alle autorità locali, a cominciare dal Sindaco di Pisa Conti, per proseguire con le autorità elette della Provincia e della Regione, chiedendo loro una risposta concreta e rapida e una presa di posizione. Ci muoveremo con tutte le iniziative possibili al fine di contrastare in ogni modo l’avanzamento di questa decisione e di informare il più possibile la cittadinanza. Invitiamo tutti coloro che vorranno sostenere la nostra causa ad entrare nel nostro Comitato Il Comitato Permanente per la difesa di Coltano (Parco MSRM), per contatti 347 5058059".