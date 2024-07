"La condizione in cui si trova il commissariato di Volterra è preoccupante e richiede un intervento urgente per integrare un organico ormai ridotto a poche unità". E' sul fronte sicurezza l'intervento della senatrice pisana del Partito democratico Ylenia Zambito, circa la dotazione di personale del presidio di Polizia della città etrusca. "Stiamo parlando - spiega - di una delle realtà più estese della provincia di Pisa, un commissariato che opera da Volterra in tutta la Valdicecina con una vasta estensione territoriale. La pianta organica prevede la presenza di 45 agenti ma allo stato attuale, come denunciato anche dal sindacato di polizia Siulp, risultano in servizio solo 18 operatori, ruoli tecnici e dirigente compresi. Si tratta di una situazione di allarme, sulla quale insieme ai colleghi senatori Franceschelli e Parrini abbiamo depositato un’interrogazione parlamentare al ministro dell’Interno Piantedosi".

"Chiediamo dunque - conclude Zambito - quali azioni intenda adottare il Ministro per potenziare il personale in servizio, nonché i mezzi a disposizione del commissariato di Volterra, con l'obiettivo di rafforzare il controllo del territorio. E’ impensabile abbandonare un presidio fondamentale per la sicurezza dei cittadini".