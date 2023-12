Mareggiate a Marina di Pisa: la Commissione consiliare in sopralluogo sul litorale

Primo sopralluogo, ieri pomeriggio, della 3ª Commissione (Turismo e Commercio ) del Consiglio comunale a Marina di Pisa, dopo le due mareggiate delle settimane scorse. I consiglieri comunali hanno incontrato, in particolare, alcuni titolari delle attività commerciali poste a nord della frazione del litorale. Molte le domande che sono state sollevate. Dal risarcimento dei tanti danni subiti, alle prossime scadenze fiscali, dalla Tari all'Imu e all'urgenza per i lavori per la messa in sicurezza. Questa riunione è stata convocata dalla presidente della Commissione consiliare, Virginia Mancini (FdI), che nelle prossime settimane convocherà di nuovo questa stessa Commissione per incontrare anche le attività commerciali a sud di Marina di Pisa e, successivamente, i rappresentanti delle varie associazioni di categoria.

Erano presenti, oltre alla stessa Virginia Mancini, anche i consiglieri comunali Luigi Sofia (si), Silvia Pagnin (Pd), Francesco Niccolai (FdI), Maurizio Nerini (FdI), Caterina Costa (Pisa al centro), Enrico Bruni (Pd), Angelo Ciavarrella (Pisa al centro), Federico Olivieri (uditore per Una città in Comune) e Andrea Maggini (Sviluppo e territorio).