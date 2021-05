Commissione Politiche Sociali, focus su parcheggi e disabilità

Parcheggi e disabilità. Un binomio non sempre facile. Di tutto questo, grazie all'iniziativa del consigliere comunale Alessandro Bargagna (Lega) 'Monitorare e difendere i parcheggi in concessione ad utenti con disabilità mediante un dissuasore tecnologico' e dei consiglieri comunali Maria Antonietta Scognamiglio (Pd) e Vladimiro Basta (Pd) 'Parcheggi ad personam in centro storico per persone con disabilità', se ne parlerà mercoledì 19 maggio, dalle ore 9.30, (diretta streaming) in una apposita riunione della Commissione Politiche Sociali del Comune di Pisa. Saranno presenti Alessandro Fiorindi, direttore di Pisamo, Andrea Bottone, amministratore delegato di Pisamo, Massimo Dringoli, assessore alla Mobilità, Lia Sacchini, garante dei diritti delle persone disabili e il comandante della Polizia Municipale Alberto Messerini. Il presidente di questa Commissione è il consigliere Marcello Lazzeri (Lega).