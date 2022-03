La Commissione speciale sullo sviluppo dell'aeroporto insiste per un confronto con Ferrovie

I lavori della Commissione consiliare speciale 'Piano Sviluppo Aeroportuale Toscano' sta per completare il suo percorso. Ad annunciarlo è il presidente della Commissione, Giovanni Pasqualino (Lega).

"In questi mesi - spiega il consigliere - abbiamo audito l’assessore Dringoli del Comune di Pisa, il Geometra Zordan di PisaMover spa e l’assessore regionale Baccelli. Non siamo riusciti ma speriamo di riuscirci, ad avere un incontro con RFI. Crediamo che averli in audizione sia il completamento di un percorso che parla di trasporti intermodali, soprattutto dopo gli ultimi aggiornamenti che arrivano dalla Regione sulla linea veloce Pisa-Firenze diventata ormai essenziale e non più rimandabile. Come Presidente di Commissione ho richiesto al Presidente del Consiglio Alessandro Gennai di organizzare, una volta conclusa la Commissione, un Consiglio dedicato sullo sviluppo aeroportuale e sui trasporti intermodali. In questi mesi sono passate diverse mozioni in aula su tanti temi affrontati in Commissione, credo però che un testo condiviso con tutte le forze politiche abbia un peso maggiore e possa risultare determinante a livello regionale. Auspico la chiusura della Commissione entro fine marzo con la speranza di vedere accolto l’appello che stiamo facendo da mesi a RFI per una audizione che possa chiarire alcuni aspetti importanti ma soprattutto strategici".