Consiglio comunale: in Commissione uno scivolo per l’accesso al mare, bandi per gli arenili, People Mover e nuovo insediamento in via Viaccia

Nuovi importanti impegni questa settimana per i consiglieri comunali.

Domani, mercoledì 27 Gennaio, alle 9, si riunirà la Commissione Politiche Sociali (il presidente è il consigliere Marcello Lazzeri - Lega) con all’ordine del giorno 'Installazione di uno scivolo per l’accesso al mare delle persone con disabilità'. Presenti il vicesindaco, Raffaella Bonsangue, l’assessore Sandra Munno, l’assessore Raffaele Latrofa, la Garante dei diritti della persona disabile, Lia Sacchini, e il coordinatore operativo del Tavolo per l’Accessibilità, Michele Lazzerini.

Sempre domani, mercoledì 27 Gennaio, ma alle 12, si riunirà la Prima Commissione di Controllo e Garanzia (il presidente è il consigliere Antonio Veronese - Patto Civico) con all’ordine del giorno i 'Bandi per l’assegnazione arenili comunali'. Sarà presente il dirigente comunale, Claudio Grossi. Domani, infine, si riunirà anche la Commissione Bilancio (il presidente è il consigliere Giuseppe Colecchia - Lega) con all’ordine del giorno, l’analisi del People Mover. Questo argomento è stato richiesto dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune).

Da ultimo, giovedì 28 gennaio, alle 17,30, si riunirà la Commissione Urbanistica (il presidente è il consigliere Maurizio Nerini - FdI) con all’ordine del giorno la delibera relativa al 'Piano Attuativo per insediamento residenziale, verde, parcheggi pubblici e impianti sportivi – Via Viaccia'. Saranno presenti l’assessore all’Urbanistica Massimo Dringoli e la dirigente della Direzione Urbanistica, Daisy Ricci.