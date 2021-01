Teatro Verdi e Osservatorio contro l’illegalità al centro delle riunioni delle Commissioni consiliari

Due importanti appuntamenti da non perdere. Oggi pomeriggio alle 15, da remoto, si riuniranno insieme la Commissione Cultura e Bilancio del Consiglio Comunale. All’ordine del giorno 'Fondazione Teatro di Pisa – Approvazione Statuto'. La riunione sarà presieduta dal presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Gennai, e sarà trasmessa in diretta streaming.

Alle 17, sempre oggi pomeriggio, si riunirà, per iniziativa dei consiglieri comunali Francesco Auletta (Diritti in Comune), Maria Antonietta Scognamiglio (Pd) e Vladimiro Basta (Pd), la Commissione Politiche Sociali con all'ordine del giorno l''Audizione dei componenti dell’Osservatorio comunale per lo studio e la promozione di attività finalizzate al contrasto di fenomeni di illegalità, con particolare riferimento alle infiltrazioni mafiose nel territorio e ad eventi corruttivi', vale a dire, Fabrizio Tognoni, Vannucci Alberto, Giacomo Guerrieri, Gaetano Schiavone e Giulia Garofalo.

Anche questa riunione si terrà da remoto e sarà trasmessa in diretta streaming.