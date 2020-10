Cascina: pronta la nuova giunta

Quattro donne e tre uomini. E' la composizione della nuova giunta comunale di Cascina che verrà presentata nel corso della seduta di insediamento del Consiglio comunale, in calendario lunedì a partire dalle 17 nella sala grande della Città del Teatro.

"Le scelte - spiega il sindaco Betti - hanno portato a una componente femminile più ampia rispetto alla maschile e aggiungendo il sindaco raggiungiamo una rappresentanza di genere paritaria. Si tratta di una giunta che, in linea con quanto prefigurato in campagna elettorale, dà spazio a volti nuovi in campo amministrativo. Solo Paolo Cipolli ha una passata esperienza in campo amministrativo, come assessore della giunta di Moreno Franceschini, mentre per tutti gli altri si tratta del primo impegno in una giunta comunale. Quattro assessori, Cristiano Masi, Giulia Guainai, Paolo Cipolli e Irene Masoni, sono scelti tra gli eletti al consiglio comunale. Claudio Loconsole è stato consigliere comunale nel passato mandato amministrativo, Bice Del Giudice ha guidato la lista civica Per Voi, mentre Francesca Mori è segretaria di uno dei circoli Pd del Comune di Cascina".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Queste le deleghe principali: Cristiano Masi (Masi Sindaco), vicesindaco con delega ai lavori pubblici; Claudio Loconsole (5 Stelle), istruzione, rapporti con l'università; Bice Del Giudice (Per Voi), cultura e commercio; Paolo Cipolli (Pd), bilancio e ambiente; Giulia Guainai (indipendente eletta nella lista Pd), welfare e sociale; Irene Masoni (Pd), urbanistica; Francesca Mori (Pd), sport, protezione civile e personale.