Elezioni, seconda giornata di voto: urne aperte fino alle 23

Urne aperte dalle 7 di oggi, domenica 9 giugno, per la seconda giornata di voto per le elezioni comunali e per le elezioni europee. C'è tempo fino alle ore 23 per esprimere la propria preferenza, poi si chiuderanno le urne e inizierà lo scrutinio per le europee.

Domani, lunedì 10 giugno, alle ore 14, invece prenderà il via lo spoglio delle schede nei Comuni interessati anche dalle elezioni amministrative per la scelta del sindaco.

Alla chiusura dei seggi ieri, sabato, alle ore 23, l'affluenza nei 26 Comuni al voto in provincia di Pisa è del 21,74%. Per quanto riguarda i Comuni pisani con più di 15mila abitanti, a San Giuliano Terme ha votato il 19,82% degli aventi diritto, a San Miniato il 20,03%, mentre a Ponsacco il 22,32%. Infine a Pontedera ha votato il 23,17% del corpo elettorale.

Alle elezioni europee a livello provinciale alle ore 23 di sabato affluenza al 19,25%. Nel Comune di Pisa dato sotto la media: affluenza al 17,18%

In provincia di Pisa per le amministrative sono 26 i Comuni al voto: Calci, Calcinaia, Capannoli, Casale Marittimo, Casciana Terme Lari, Castelfranco di Sotto, Castelnuovo di Val di Cecina, Chianni, Crespina Lorenzana, Fauglia, Guardistallo, Lajatico, Montescudaio, Monteverdi Marittimo, Montopoli in Val d'Arno, Palaia, Peccioli, Pomarance, Ponsacco, Pontedera, San Giuliano Terme, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Terricciola, Vicopisano, Volterra.

L'eventuale turno di ballottaggio, per i Comuni con una popolazione superiore ai 15mila abitanti, si svolgerà domenica 23 giugno (dalle 7 alle 23) e lunedì 24 giugno (dalle 7 alle 15).