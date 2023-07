Il Comune di Pisa parte civile nel processo keu: "Atto importante, anche simbolico"

"Abbiamo presentato un question time sull'urgente tema dello smaltimento del keu nell'area ex Vacis. Abbiamo chiesto al Sindaco e alla Giunta

come verranno recuperate le spese sostenute e in che modalità, se in sede penale o civile, e se i lavori di smaltimento e bonifica siano già iniziati e a cura di quale ditta". A dichiararlo sono i consiglieri comunali della lista civica 'La città delle persone' Paolo Martinelli, Emilia Lacroce e Gianluca Gionfriddo. Proseguono i consiglieri: "Ieri in Consiglio, oltre a rispondere che i lavori partiranno a breve, l'Amministrazione, su nostra sollecitazione, ha dichiarato che intende costituirsi parte civile nel processo che ci sarà, così da tutelare i cittadini e l'ambiente e garantire la massima trasparenza nel recupero delle spese sostenute. E' una notizia importante, dal valore anche simbolico visti i gravi reati per cui si procede, quali associazione mafiosa e danno ambientale, su cui continueremo il nostro monitoraggio per essere certi dell'effettiva costituzione all'avvio del processo". Ieri l'annuncio della stessa amministrazione, durante il Consiglio comunale.