Condanna di Mimmo Lucano: "Il sindaco di San Giuliano Terme revochi la cittadinanza onoraria"

La deputata pisana della Lega Donatella Legnaioli, dopo la sentenza di condanna di Mimmo Lucano, attacca l'amministrazione di San Giuliano Terme. Queste le sue parole: "Sarei curiosa di conoscere il pensiero del sindaco Sergio Di Maio circa la condanna a 13 anni e 2 mesi di reclusione. Lo chiedo perché proprio due anni fa è stato il Sindaco a pavoneggarsi per aver conferito la cittadinanza onoraria all'ex sindaco di Riace. Nelle motivazioni, Di Maio ricordava 'l'ottimo lavoro' svolto da Lucano sull’accoglienza dei clandestini. Peccato che ora, stando alla Giustizia, il neo cittadino onorario di San Giuliano Terme facesse la cresta sulla gestione dei migranti. Perché il sindaco Di Maio è in silenzio stampa? Bocche cucite. Come quelle dei ben pensanti di sinistra, che invece insistono a volere gli sbarchi sulle nostre coste. Altro che accoglienza. Solo business, che solo l'allora Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, era riuscito a stoppare. E per questo, il prossimo 23 ottobre dovrà andare a processo a Palermo".

Per quanto riguarda il processo, si attendono le motivazioni del giudice di primo grado. Nel corso della requisitoria l'accusa, che aveva chiesto 7 anni e 11 mesi di pena, aveva affermato che "numerose conversazioni dimostrano in modo netto che l'agire, anche illecito, di Lucano e? determinato da interessi di natura politica". In altri termini, aveva proseguito il pubblico ministero, "non era importante la qualità dell'accoglienza ma far lavorare i riacesi cosi? da conseguire, quale contraccambio, un sostegno politico elettorale". Dal punto di vista di ritorno economico Lucano non avrebbe avuto alcun beneficio dal suo agire: "Valutate voi con la vostra intelligenza se si tratta di un'ingiustizia - ha commentato l'ex sindaco di Riace sulla sentenza - io non ho nemmeno i soldi per pagare l'avvocato, se non fosse stato per i miei avvocati non avrei potuto permettermi nemmeno in viaggi per andare in Cassazione". Vedi l'approfondimento su Today.it.