Il Pd provinciale alla Leopolda di Pisa per il congresso

Domenica 12 dicembre a partire dalle ore 9.30, presso l’ex Stazione Leopolda di Pisa, si terrà l’Assemblea territoriale del Pd pisano. Saranno 314 i delegati, la gran parte eletti nelle assemblee di circolo a cui si aggiungeranno i membri di diritto (segretari di circolo, parlamentari pisani, consiglieri e assessori regionali del territorio) che avranno il compito di ratificare la scelta del nuovo segretario e degli organismi dirigenti del Pd provinciale. Dalle assemblee di circolo è emersa la candidatura unitaria di Oreste Sabatino, 27 anni, ex segretario provinciale dei Giovani democratici.

"Vorrei fare un grande in bocca al lupo a Oreste Sabatino - afferma soddisfatta la commissaria provinciale Pd, la senatrice Valeria Valente - sono certa che la forza di una nuova generazione libera da logiche di parte e attraversata da passioni ed energie decise e autentiche, come quelle che ho imparato a leggere e riconoscere in Oreste, unite a competenza e conoscenza del territorio che ha dimostrato da sempre sul campo, consentiranno a tutti noi di guardare con fiducia al futuro del Pd e soprattutto di Pisa".

"La partita è ancora tutta da giocare, ma possiamo dire che nei mesi alle nostre spalle abbiamo costruito le condizioni necessarie per aprire finalmente una nuova pagina - sottolinea- tutto questo, insieme alla volontà e alla straordinaria generosità di sempre di tutti i militanti e dirigenti democratici, potrà aiutare il Pd ad essere fino in fondo all’altezza degli appuntamenti futuri".

Saranno presenti al Congresso come ospiti il presidente della Regione Eugenio Giani, la segretaria regionale Pd Simona Bonafè, il tavolo del centrosinistra (Riformisti, Sinistra civica e ecologista, Sinistra italiana, Socialisti, Movimento 5 stelle), le parti economiche e sociali della provincia di Pisa e le associazioni studentesche e universitarie.