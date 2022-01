Azione di Carlo Calenda è prossima al suo primo appuntamento congressuale, anche a Pisa. La nascita di questa nuova formazione proprio alla vigilia del difficile periodo della pandemia ha ritardato questo adempimento importante. "Il buon risultato ottenuto nelle elezioni amministrative di Roma sprona a continuare un percorso che si prospetta virtuoso anche in altri contesti", scrive l'organizzazione locale, che lancia la mobilitazione nel comune capoluogo.

Sabato 15 gennaio 2022 si terrà il primo Congresso provinciale di Azione a Pisa, presso la Sala Convegni del Grand Hotel Bonanno in via Francesco Gabba,17 dalle 9 alle 14. "Sarà un Congresso fondativo che fortificherà la struttura del partito sui territori, sarà l’occasione per un confronto politico e sarà utile per mettere a fuoco gli obiettivi di Azione per Pisa, la Toscana e l’Italia".

Si vota quindi per il segretario e il consiglio direttivo provinciale e delegati all’Assemblea Nazionale. La partecipazione è libera e aperta al pubblico, al fine di organizzare la discussione al meglio nel rispetto delle normative vigenti, si chiede di dare conferma di partecipazione e di intervento entro giovedì 13 gennaio scrivendo a pisainazione@gmail.com.