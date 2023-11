Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

La parola “conservatore” nel nostro paese non ha mai avuto un grande successo anche se non sono mancati illustri personaggi che l’hanno adeguatamente illustrata, come Giuseppe Prezzolini e Augusto Del Noce, tanto per citare i più importanti. Recentemente è tornata ad essere presente in campo politico e a questo proposito, Marco Invernizzi e Oscar Sanguinetti, hanno pensato di ricostruirne la storia fatta di eventi, dettagli, sfumature nel periodo che ha visto crescere e svilupparsi il pensiero conservatore in un volume dal titolo: Conservatori. Storia e attualità di un pensiero politico (Ares, 2023). Marco Invernizzi, studioso di storia contemporanea e Reggente Nazionale di Alleanza Cattolica sarà a Pisa ad un incontro pubblico che si terrà venerdì 1° dicembre alle ore 18,00 nella sala Convegni della Stazione Leopolda dal titolo: “Conservatori del futuro. Per un’Europa diversa e migliore”. Organizzato da Alleanza Cattolica-Toscana vedrà la partecipazione dell’assessore Filippo Bedini e dell’on. Giovanni Donzelli, a moderare l’incontro Andrea Bartelloni. L’incontro ha ottenuto il patrocinio del Comune di Pisa.