"E' inaccettabile che dopo sei anni una città come la nostra sia ancora privata di uno strumento di partecipazione della cittadinanza come i Consigli Territoriali di Partecipazione". I consiglieri comunali Pd Matteo Trapani ed Enrico Bruni attaccano l'amministrazione a seguito della commissione consiliare incentrata sullo stato di attuazione del nuovo regolamento dei Ctp, tenutasi giovedì 11 luglio su richiesta del gruppo consiliare del Partito Democratico.

"Il nostro Comune - afferma nella nota il capogruppo Trapani - è l'unico che da quando ha iniziato la destra ad amministrare ha preferito fare morire ogni luogo di confronto proprio per paura di entrare in dialogo con la cittadinanza. Ma vi è di più. Dopo che per un anno l'assessora Porcaro e il presidente Bargagna ci hanno detto che la competenza dell'attivazione è della giunta, nella commissione effettuata ieri su nostra richiesta, l'assessora ci ha riferito che in ritardo sarebbe il Presidente del consiglio comunale in quanto di sua competenza. Uno scaricabarile che vogliamo venga chiarito in quanto, oltre alle beghe interne dei partiti di maggioranza, vogliamo sapere quando partiranno questi luoghi di partecipazione previsti da statuto".

"Dopo aver tentato nel 2021 di cancellare con un colpo di spugna l’esperienza dei Ctp così come immaginati durante gli anni di amministrazione di sinistra - continua Bruni, consigliere Pd in 4 commissione - il nuovo regolamento dei Ctp voluto dalla Giunta Conti ha peggiorato il regolamento precedente, inserendo il metodo della cooptazione nella designazione dei partecipanti, privandoli così di qualsiasi autonomia e reale potere decisionale. Insomma, la toppa è peggio del buco".

I consiglieri dem concludono: "Abbiamo criticato la riforma portata avanti nei 5 anni precedenti dalla destra proprio perché riteniamo questo regolamento fatto male, frutto di soli calcoli aritmetici per non andare in minoranza, che non rappresenta nessuno e non funziona ma nello stesso tempo che non è nemmeno applicabile. Per capire quindi quando partiranno questi organismi, uscendo dall'inadempimento nel quale verte la giunta da ormai 6 anni, e la responsabilità del presidente del Consiglio comunale, che chiediamo di chiarire pubblicamente, porremo una domanda diretta nel prossimo Consiglio".