Mercati di Natale anche al Giardino Scotto: approvata la mozione in Consiglio comunale

Nel corso del Consiglio comunale del 20 giugno è stata approvata la mozione presentata da Pisa al Centro con primo firmatario il consigliere Angelo Ciavarrella, finalizzata ad ampliare l’offerta turistica cittadina nel periodo natalizio aggiungendo il Giardino Scotto alle aree tradizionalmente usate per l’organizzazione di eventi correlati al Natale.

Nell’illustrare la mozione, Ciavarrella ha premesso che la cultura dei Mercatini di Natale si è diffusa notevolmente al di fuori delle località di montagna e oggi città similari a Pisa come Verona e Arezzo costituiscono poli attrattivi importanti nello specifico settore turistico che si conferma in continua espansione ed è oggetto di viaggi organizzati.

"Anche Pisa sta cominciando a sviluppare una propria identità in questo settore ed è importante investire e pianificare sfruttando le molteplici potenzialità offerte dalla nostra città tra cui proprio il Giardino Scotto, facilmente raggiungibile in auto e a piedi lungo vari assi pedonali tra cui via San Martino, strada che seppur centralissima necessita di ulteriori e varie iniziative di attrazione".

Ciavarrella ha continuato suggerendo che "il Giardino Scotto, in analogia a quanto avviene nel periodo estivo, possa diventare anche in quello natalizio un contenitore di molteplici attività a tema, fungendo da ulteriore attrazione turistica in un preciso momento dell’anno in cui è possibile aumentare ancora il flusso di turisti nella nostra città considerate le iniziative che sono state messe in campo nel tempo". Per il capogruppo Caterina Costa "la nostra idea di città continua a prendere gradualmente forma".