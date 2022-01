Consiglio Comunale, gli argomenti: case popolari, bonus anziani, Toscana Aeroporti

Riprende l’attività della politica pisana: dopo la pausa per le feste Natalizie, domani, martedì 11 gennaio dalle 14 (con diretta streaming), primo Consiglio Comunale del nuovo anno. A presiedere l'assemblea, con il presidente Alessandro Gennai in quarantena, sarà la vicepresidente vicaria Benedetta Di Gaddo, coadiuvata dal vicepresidente Riccardo Buscemi. Molti gli argomenti all'ordine del giorno.

Si parlerà, in particolare, grazie ad un question time del consigliere Auletta (Diritti in Comune), dei ritardi nell'assegnazione delle case popolari e, grazie ad un question time della consigliera Scognamiglio (Pd), dei bonus anziani. Si parlerà - una mozione è stata presentata dalla 2° Commissione di Garanzia e dal consigliere Maurizio Nerini (Fdi- PnC) - anche dei rapporti tra Comune di Pisa e Toscana Aeroporti (sono di alcuni giorni fa le querele ai danni di alcuni esponenti politici) e, infine, grazie questa volta ad una mozione del consigliere Antonio Veronese (Patto Civico), delle recenti dichiarazioni alla stampa del Presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Gennai, circa ritardi nel suo ricovero per Covid.

Si discuterà anche, per iniziativa del capogruppo della Lega Paolo Cognetti della "situazione del possibile inquinamento da cromo dell'Arno, delle falde acquifere e della sedimentazione dei metalli pesanti nei fondali antistanti la costa del Comune di Pisa" e, per iniziativa del consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune), dei progetti presentati dal Comune di Pisa per il Pnrr, il piano nazionale di ripresa e di resilienza.

Le prossime sedute del Consiglio Comunale si terranno martedì 18 e martedì 25 gennaio.