Consiglio comunale: nella seduta la nuova composizione delle Commissioni consiliari

Domani, martedì 24 gennaio, dalle 14, nuova seduta del Consiglio comunale. Prevista, come di consueto, la diretta streaming dal canale YouTube del Comune di Pisa. Numerosi gli argomenti in discussione. S’inizia con un question time del consigliere Matteo Trapani (PD) sulla caduta, dovuta al salmastro ed al libeccio di alcuni giorni fa, del comignolo della locomotiva del trammino, la famosa 'Dante Alighieri' che si trova, dall’estate del 2021, in piazza delle Baleari a Marina di Pisa. Gli risponderà l’assessore ai Lavori pubblici, Raffaele Latrofa.



Dopo sarà la volta della nuova composizione delle Commissioni consiliari dovuta all’uscita dalla Lega del consigliere Valerio Ciacchini che ha aderito al gruppo misto con la denominazione 'Ancora Italia sovrana e popolare' e, per iniziativa dell’amministrazione comunale, del nuovo Regolamento comunale per il trenino gommato, per la navetta turistica elettronica e per il minibus elettrico.

Dopo le interpellanze, come quella del consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune) sugli indirizzi di pianificazione dell’aerea del termovalorizzatore di Ospedaletto - gli risponderà l’assessore all’Ambiente Filippo Biedini - sarà, infine, la volta, per iniziativa di vari consiglieri di minoranza, primo firmatario il consigliere Auletta, del piano di recupero della caserma Artale che si trova a due passi da piazza Dei Miracoli, che prevede, tra l’altro, un parcheggio, 24 appartamenti di edilizia residenziale privata, un albergo, un hotel studentesco e un minimarket.

Anche questa seduta del Consiglio comune si terrà in modalità mista, cioè alcuni consiglieri comunali saranno in presenza, altri lo seguiranno invece da remoto.

Le prossime sedute del Consiglio comunale si terranno venerdì 27 gennaio (dedicato al Giorno della memoria) e martedì 31 gennaio.