Bilancio di previsione 2021: al via la lunga maratona del Consiglio comunale

Al via la lunga maratona per i consiglieri comunali per il Bilancio di Previsione 2021. Il presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Gennai, ha convocato i consiglieri per ben 8 sedute. S’incomincia con la seduta del Consiglio comunale di oggi lunedì 30 novembre (dalle 14, diretta streaming). All'ordine del giorno il Bilancio consolidato 2019 del gruppo Comune di Pisa, l’acquisto delle azioni delle Farmacie Comunali e il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie. Successivamente, dopo una interrogazione del consigliere Marco Biondi (Pd) sul collegamento di piazza XXV Aprile e via Ximenes, nel quartiere di Putignano, sarà la volta delle interpellanze, come quella del consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune) sull'utilizzo dello Spazio Bono 19, nei pressi di piazza delle Vettovaglie, da parte della Polizia Municipale. A seguire, infine, alcune mozioni come quella del consigliere Gino Mannocci (Lega) sui lavori del Palazzo della Provincia o come quella della consigliera Olivia Picchi (Pd) sulla detenzione di Patrick Zaki in Egitto.

Il giorno successivo, martedì 1 dicembre, nuova convocazione del Consiglio comunale tutto dedicato, questa volta, alla Festa della Toscana (dalle 9,45, diretta streaming). Hanno assicurato un loro intervento, tra gli altri, il governatore della Regione Toscana, Eugenio Giani e il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo. Parteciperà, inoltre, lo scrittore Marco Malvaldi. Si continua poi, con le sedute di giovedì 3 dicembre, giovedì 10 dicembre, martedì 15 dicembre, lunedì 21 dicembre, martedì 22 dicembre e, infine, mercoledì 23 dicembre.