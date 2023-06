Consiglio comunale di Santa Croce sull'Arno, la protesta di Comitato Rinascita Toscana per un episodio di mancata tutela di neutralità politica in ambito scolastico

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Sabato 10 giugno, lo spettacolo di fine anno tenuto nella scuola media Cristiano Banti di Staffoli, frazione del Comune di Santa Croce sull’Arno, è stato chiuso dagli alunni con la canzone “Bella Ciao”. La scelta del brano ha creato forte perplessità in alcuni dei genitori presenti. Il tema è delicato. La scuola ha l’obbligo e il dovere di non creare presupposti per alcuna sorta di indottrinamento politico e la scelta ottemperata ha contravvenuto a questa regola. In occasione del Consiglio Comunale tenuto a Santa Croce sull’Arno in data 15 giugno, Alessandro Manfrin, Vice Presidente aggiunto del Comitato Rinascita Toscana (CRT), ha espresso in maniera chiara e rispettosa, la propria posizione di dissenso in merito a quanto avvenuto.