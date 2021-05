Consiglio Comunale: si discute il programma di mandato della Giunta Conti

Sarà discusso domani, martedì 25 maggio dalle 14.30, dal Consiglio Comunale di Pisa per la sua approvazione definitiva, il programma di mandato 2018/2023 del sindaco di Pisa, Michele Conti. "Com’è noto - ha così sottolineato il Presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Gennai - questa amministrazione è stata eletta sulla base di un preciso mandato elettorale circa tre anni fa. Il sindaco relazionerà su quello che è stato fatto finora, oltre ad un loro aggiornamento, e su quello che dovrà invece essere realizzato nei prossimi anni".

In apertura di questa nuova seduta del Consiglio Comunale, sarà discusso, grazie ad un question time della consigliera Olivia Picchi (Pd), la nomina dei rappresentanti dei soci pubblici di Toscana Aeroporti nel comitato esecutivo. Gli risponderà sempre Michele Conti. I lavori poi proseguiranno con la discussione su numerosi ordini del giorno. Come di consueto, anche per questa seduta del Consiglio Comunale, è prevista la diretta streaming dal sito internet e dal canale YouTube del Comune di Pisa.