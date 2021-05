In Consiglio comunale si discute di Dup e variazione al Bilancio di previsione

Consiglio Comunale molto impegnativo quello di domani, martedì 18 maggio, dalle 14.30, per i consiglieri comunali. All’ordine del giorno il Dup (cioè il documento unico di programmazione) e la variazione al Bilancio di Previsione. "Questi atti - ha commentato il presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Gennai - sono di grande importanza. Verranno presentate importanti opere pubbliche, come la nuova piscina comunale, i nuovi investimenti per la Cittadella e i lavori per alcuni nuovi tratti per le Mura urbane, solo per citarne alcuni". La discussione sarà introdotta da una relazione dell’assessore ai Lavori pubblici Raffaele Latrofa.

All'inizio della seduta, grazie ad un question time del consigliere Marco Biondi (Pd), si parlerà del divieto di transito agli hoverboard, segway, monowheel e alle bici deciso dall'amministrazione nell'area pedonale di piazza Duomo e poi, grazie ad un question time della consigliera Virginia Mancini (FI), si parlerà anche del perché il servizio di Postamat di Marina di Pisa è disabilitato da mesi. Al primo question time risponderà l’assessore comunale alla Mobilità Massimo Dringoli al secondo, invece, risponderà il sindaco di Pisa Michele Conti. Come di consueto, anche per questa seduta del Consiglio Comunale, è prevista la diretta streaming dal sito internet e dal canale Youtube del Comune di Pisa