Consiglio Comunale, i temi: moschea e collegamento ferroviario con Firenze

Domani, giovedì 24 Settembre, dalle 14.30 in Sala delle Baleari, si terrà la nuova seduta del Consiglio Comunale. Al centro dell'assemblea, per iniziativa del consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune) la vicenda della moschea. Si discuterà anche dello spostamento sull'aeroporto di Firenze della tratta per Roma (un question time è stato presentato dal consigliere Francesco Auletta) e della richiesta di altri autovelox a Coltano, una question time, su questo, è stato invece presentato dal consigliere Antonio Veronese (Patto Civico).

Dopo alcune comunicazioni del sindaco di Pisa Michele Conti a sostegno di alcune manifestazioni, i consiglieri comunali discuteranno anche di alcune interpellanze come quelle dei consiglieri Riccardo Buscemi e Virginia Mancini, entrambi di Forza Italia, sul potenziamento del collegamento ferroviario con Firenze, escluso dal Decreto semplificazioni, e come quella sulla Darsena Europa, il progetto di ampliamento del Porto di Livorno inserito, invece, tra le opere strategiche sempre dal medesimo provvedimento governativo. La prossima seduta del Consiglio Comunale si terrà poi martedì 29 Settembre.