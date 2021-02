Consiglio Comunale: nuovi interventi urbanistici al centro della seduta

L'assemblea è prevista per il 16 febbraio dalle ore 14. Si discute di nuove residenze in via Viaccia e della sopraelevazione per la scuola di Mediatori linguistici di via Galli Tassi

Al centro del Consiglio Comunale di Pisa, domani martedì 16 febbraio (dalle 14 diretta streaming), per iniziativa dell’Amministrazione Comunale, vi sarà il via libera per due importanti interventi urbanistici. Il primo riguarda un nuovo insediamento residenziale in via Viaccia a Porta a Mare. Il secondo riguarda il permesso di sopraelevazione per la scuola di Mediatori linguistici di via Galli Tassi, angolo con via Santa Maria. Su entrambi gli interventi sono stati presentati due ordine del giorno da alcuni consiglieri di minoranza. Gli interventi saranno illustrati dall'assessore all'urbanistica Massimo Dringoli.

Come di consueto la seduta sarà aperta, dopo una breve comunicazione del Presidente del Consiglio Comunale Alessandro Gennai, dalla discussione su alcuni question time. Come quello del consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune), sulla vertenza dei lavoratori IDS, o come quello del consigliere Matteo Trapani (Pd) per l’erogazione di un contributo per le imprese commerciali e artigianali. Ad entrambi i consiglieri risponderà il sindaco di Pisa Michele Conti.

Dopo alcune interpellanze ed interrogazioni i consiglieri comunali voteranno poi due mozioni, entrambe per iniziativa del consigliere Marcello Lazzeri (Lega). La prima riguarda la necessità di superare il numero chiuso a Medicina, mentre la seconda riguarda la carenza di medici nei Pronto Soccorso a partire dalla prossima estate.

Le prossime sedute del Consiglio Comunale si terranno martedì 23 febbraio e martedì 2 marzo, sempre dalle 14 e con diretta streaming.