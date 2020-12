Consiglio Comunale: odg approvati sull'aeroporto promossi dal Partito Democratico

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Nella giornata di ieri sono stati presentati e approvati all’unanimità in Consiglio Comunale tre ordini del giorno del gruppo PD sulla questione aeroporto richiedendo una particolare attenzione ai lavoratori e alle strategie di trasporto infrastrutturale.

La pandemia ha provocato uno stato di crisi del trasporto aereo che a Pisa si somma ad una flessione già in atto, visto che nel 2019 ha registrato un -1,4% di viaggiatori rispetto al 2018.

A tutto questo si aggiunge anche la delicata questione del PisaMover, sulla quale questa amministrazione ha finora speso tante parole senza realizzare alcunchè.

Abbiamo inoltre proposto di potenziare la linea ferroviaria e creare una metropolitana di superficie partendo da uno studio che interessi i comuni dell’area pisana, livornese e lucchese: su questo abbiamo chiesto la costituzione di una commissione speciale.

Con la Proposta di Legge n.1 del 26/10/2020 la Giunta Regionale toscana ha proposto che le sia consentito di concedere una sovvenzione diretta, fino a un massimo di 10.000.000,00 di euro per l'anno 2020 alla società Toscana Aeroporti, e noi chiediamo di intervenire nell’iter di approvazione di questa proposta di legge.

Il motivo è chiaro: gli effetti sociali e le ricadute occupazionali, dovute a questa crisi, non si legano esclusivamente al personale direttamente occupato dalla società di gestione degli scali, ma anche a tutte le società operanti al servizio della stessa o comunque in strettissima connessione con l’operatività degli scali.

Crediamo fortemente che la crescita del Galilei debba essere vista all’interno di un quadro di sviluppo interno del terminal, del turismo di Pisa e di una sinergia che riguardi un sistema più complesso delle infrastrutture toscane.

L’aeroporto è un polo centrale dell’economia pisana e della sua immagine nel mondo: garantire lo stato di salute di servizi così essenziali, i trasporti, i progetti per il loro futuro e la salvaguardia dei lavoratori, sono ciò per cui ogni forza politica dovrebbe muoversi e il Partito Democratico sta in prima linea.

Capogruppo Pd MatteoTrapani