Consiglio comunale: si discute del piano di recupero dell'ex Gea

Si terrà domani, giovedì 13 gennaio alle ore 18:15 (da remoto), per iniziativa del consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune), la prima riunione della Commissione Urbanistica sul Piano di recupero di iniziativa privata ex Gea in via Emanuele Filiberto.

"Il supermercato - così spiga il consigliere Auletta - nell'area ex-Gea in via Emanuele Filiberto non si può fare. Nelle due osservazioni che abbiamo depositato al piano di recupero presentato dal gruppo Madonna (Cemes) e approvato dalla giunta comunale chiediamo l’annullamento della delibera in quanto in contrasto con la pianificazione vigente e prevista dalla stessa amministrazione comunale per il quartiere. Da subito siamo stati contrari a questa variante fatta dalla destra ad hoc per il gruppo Madonna".

"Infatti - conclude Auletta - era stata inserita in maniera assolutamente illegittima nella della variante stadio; ora, vedendo il piano proposto, tutte le nostre preoccupazioni hanno avuto conferma. La giunta Conti ha votato a favore di un progetto che è in contrasto con tutti gli strumenti urbanistici: dal piano strutturale vigente, al piano strutturale intercomunale adottato negli scorsi mesi, alla scheda del regolamento urbanistico comunale introdotta con la variante stadio. Quello dell’amministrazione è un atto grave".