Consiglio comunale: continua la discussione sul mandato del sindaco

La discussione sul mandato del sindaco di Pisa, Michele Conti, iniziata con la seduta del Consiglio comunale dello scorso martedì 25 maggio, continuerà anche domani, martedì 1 giugno con una nuova seduta. L’inizio è previsto dalle 10 di mattina ad oltranza dei lavori. In particolare saranno discussi 2 emendamenti e ben 19 ordini del giorno. 3 sono stati presentati dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune), 1 dal consigliere Gabriele Amore (M5S), 14 dai consiglieri del Pd e 1, infine, sulla refezione scolastica, dalla Commissione Cultura. E’ prevista, come di consueto, la diretta streaming dal sito internet e dal canale Youtube del Comune di Pisa.

Le prossime sedute del Consiglio Comunale si terranno martedì 8, martedì 15, martedì 22 e martedì 29 giugno.