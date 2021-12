Consiglio comunale: una nuova urbanizzazione a Tirrenia al centro della seduta

Al centro della discussione del Consiglio comunale di domani, martedì 14 dicembre (dalle 14), il via libera ad un piano attuativo a Tirrenia per un nuovo comparto nell'area compresa tra Via Pisorno, via Castagni e via Gladioli. L’area si trova nei pressi del supermercato Coop, ma sul lato opposto. La discussione, dopo il sì della Commissione Urbanistica di alcuni giorni fa, sarà introdotto dall'assessore comunale all'Urbanistica Massimo Dringoli.

“Il progetto originale - dice Maurizio Nerini, presidente della Commissione Urbanistica - che aveva ricevuto il permesso a costruire, risale al 2007, ma un fallimento del soggetto attuatore ha bloccato tutto per decenni lasciando l’area in totale abbandono. La nuova proprietà, rinunciando ad un comparto ad uso commerciale, ha chiesto di portare a termine due lotti di 7257 mq mentre altrettanti 7257 mq saranno destinati ad opere di urbanizzazione, strade, parcheggi e tanto verde”.

La seduta di domani del Consiglio comunale sarà comunque aperta da un question time del consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune) su uno sversamento di liquami nella case popolari di via Norvegia. Gli risponderà la vicesindaca, Raffaella Bonsangue.

Sempre nel Consiglio comunale di domani, dopo alcune interpellanze e mozioni, si discuterà, tra l’altro, per iniziativa del consigliere Paolo Cognetti, capogruppo consiliare della Lega, sulla “situazione del possibile inquinamento da crono in Arno, delle falde acquifere e della sedimentazione dei metalli pesanti nei fondali antistanti la costa del Comune di Pisa”.

Le prossime sedute del Consiglio comunale – come fissate dal presidente Alessandro Gennai – si terranno lunedì 20, martedì 21 e mercoledì 22 dicembre e saranno tutte dedicate al Bilancio di previsione. E’ prevista, come di consueto, la diretta streaming.