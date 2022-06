Consiglio comunale: la relazione della Garante dei diritti della persona disabile al centro della seduta

La relazione annuale della Garante dei diritti della persona disabile, Lia Sacchini, sarà al centro dei lavori di domani, martedì 14 giugno, del Consiglio Comunale. La seduta inizierà alle 14. Prevista la diretta streaming dal canale You Tube del Comune di Pisa.

All’inizio di questa nuova riunione del Consiglio comunale verranno discussi tre question time. Il primo, sulla bonifica del corso d’acqua lungo l’Aurelia Sud, è stato presentato dal capogruppo consiliare di Forza Italia, Riccardo Buscemi. Il secondo, sui rifiuti fuori dai cassonetti, è stato presentato dal consigliere Antonio Veronese (Patto Civico). Ad entrambi questi question time risponderà l’assessore all’Ambiente, Filippo Bedini.

Il terzo question time, infine, sul degrado della stazione radiotelegrafica Guglielmo Marconi di Coltano, è stato presentato dal consigliere Gabriele Amore (M5S). A quest’ultimo question time, risponderà il vicesindaco Raffaella Bonsangue.

Successivamente il Consiglio comunale si occuperà delle interpellanze, come quella del consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune) sul futuro del Teatro Rossi (gli risponderà sempre il vicesindaco Raffaella Bonsangue), delle mozioni, come quella del consigliere Giovanni Pasqualino (Lega) sul caro bollette e, infine, degli ordini del giorno, come quello sulla situazione AVR, presentato dalla 2ªCommissione di Controllo e Garanzia. La presidente di questa Commissione consiliare è la consigliera Olivia Picchi (Pd).

La prossima riunione del Consiglio comunale si terrà martedì 21 giugno.