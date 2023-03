Consiglio comunale: atti ispettivi al centro della seduta

Domani, martedì 14 marzo, ultimo Consiglio comunale per questa legislatura dedicato si cosiddetti atti ispettivi, cioè interpellanze e mozioni. Tra le prime di ricorda quella sulle iniziative di Pisamo per i quartieri Pratale - Don Bosco presentata dai consiglieri Vladimiro Basta (Pd) e Maria Antonietta Scognamiglio (Pd). Gli risponderà il sindaco di Pisa, Michele Conti.

Tra le seconde quella del consigliere Marcello Lazzeri (Lega) sul trasporto dei malati oncologici.



Ad aprire i lavori del Consiglio comunale di domani sarà comunque un question time del consigliere Matteo Trapani (Pd) sui costi per la campagna 'Cartoline dal futuro'. Gli risponderà il sindaco di Pisa, Michele Conti.



Prevista la diretta streaming dal canale You Tube del Consiglio comunale. L’inizio della seduta è previsto dalle 14.