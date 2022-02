L'edificio di via Pellizzi e il caso del lavoratore licenziato della Worsp nella seduta del Consiglio comunale

La vicenda del Giardino verticale, l’edifico in costruzione in Via Pellizzi aprirà, grazie ad un question time del consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune), la seduta del Consiglio comunale di oggi, martedì 15 febbraio (dalle 14, diretta streaming). Gli risponderà l’assessore all'Urbanistica Massimo Dringoli.

A seguire numerose mozioni tra le quali quella presentata dal consigliere Auletta (Diritti in Comune), a sostegno di un lavoratore della Worsp licenziato in tronco, quella, presentata dal consigliere Marco Biondi (Pd), per dedicare una strada ad Adriano Olivetti, e quella, infine, presentata dal consigliere Gabriele Amore (M5S), relativa ad alcuni emendamenti al regolamento delle attività economiche del settore alimentare.

La prossima seduta del Consiglio comunale si terrà martedì 22 febbraio.