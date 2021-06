'No alla vendita di Toscana Aeroporti Handling': il Consiglio comunale vota compatto

In apertura del Consiglio comunale di martedì pomeriggio il presidente, Alessandro Gennai, e alcuni altri consiglieri hanno ricordato l’ex consigliere comunale Massimo Bronzini e il famoso disegnatore Andrea Paggiaro in arte Tuono Pettinato, scomparsi entrambi alcuni giorni fa.

Sempre in apertura di seduta i consiglieri hanno parlato dell’interruzione del percorso ciclo-pedonale di piazza Del Rosso (questione sollevata dal consigliere Auletta, Una città in Comune), per il quale l’assessore Dringoli ha riferito che sta lavorando per trovare una soluzione in via bonaria, dei campi solari (questione sollevata dal consigliere Trapani, Pd), per i quali l’assessora Munno ha comunicato che inizieranno regolarmente e, infine, della sicurezza di Via Matteucci (questione sollevata dal consigliere Amore,M5S), per la quale l’assessore Dringoli ha riferito che saranno realizzate isole pedonali con bordi rialzati e saranno posizionate delle telecamere (non saranno posizionati gli autovelox perché richiedono la presenza fissa della PM mentre i dissuasori non sono possibili su strade dove passano frequentemente le autoambulanze).

L’assessore Dringoli, grazie ad una interpellanza del consigliere Auletta, ha poi riferito che mentre nei confronti della caserma Artale (zona Duomo) non ci sono interessi concreti, il Distretto Militare (zona San Martino), invece, è stato venduto ed è stato presentato un piano di recupero che deve essere comunque ancora approvato.

Successivamente sono state approvate la mozione 'No alla vendita di Toscana Aeroporti Handling', primo firmatario il consigliere Auletta (approvazione all'unanimità), la mozione 'Pisa, città democratica e custode dei principi democratici della Costituzione Repubblicana', primo firmatario il consigliere Riccardo Buscemi (FI) e la mozione sull’antifascimo, primo firmato il consigliere Matteo Trapani (Pd). Quest’ultime due mozioni sono state approvate a maggioranza. La prima con 18 voti a favore (FI e Lega). La seconda con 8 voti a favore (Pd, M5S e Diritti in Comune).