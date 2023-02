Consiglio comunale: la variazione al Bilancio di Previsione al centro della seduta

E' stata spostata a giovedì 16 febbraio, sempre con inizio dalle 14, la seduta del Consiglio comunale che come di consueto si terrà in modalità mista, alcuni consiglieri parteciperanno da remoto altri saranno in presenza. Prevista la diretta streaming dal canale You Tube del Consiglio comunale del Comune di Pisa.

All’ordine del giorno, per iniziativa dell’amministrazione comunale, una variazione al Bilancio di Previsione e l’acquisto di un immobile in via Milano.

Questa seduta del Consiglio comunale discuterà, inoltre, di due ordini del giorno. Il primo, della consigliera Giulia Gambini (FdI), è sulla rilevanza strategica dello scalo pisano, l’altro, del consigliere Marco Biondi (Pd), è sull’area dell’ex caserma Artale,

A seguire, infine, i consiglieri comunali discuteranno di tre mozioni. La prima, del consigliere Giovanni Pasqualino (Lega), è sulle risorse promesse alla città in conseguenza della vendita delle azioni Sat. La seconda, del consigliere Matteo Trapani (Pd), è sulle accise. La terza, del consigliere Gino Mannocci (Lega), è sul contrasto alla Direttiva dell’Unione Europea che impone l’obbligo di presentazione energetica entro il 2030 per tutti gli immobili residenziali.

La prossime sedute del Consiglio comunale si terranno martedì 21 e martedì 28 febbraio.