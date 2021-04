Consiglio comunale: le infiltrazioni mafiose sul territorio al centro della seduta

Molte le questioni in discussione nella seduta del Consiglio comunale di domani, martedì 20 aprile (dalle14). Si parlerà, innanzitutto, grazie ad un question time del consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune) della vicenda, al centro in questi giorni delle cronache cittadine e non solo, delle infiltrazioni mafiose nella nostra regione che vedono coinvolte anche alcune aree (ex Vacis e aeroporto militare) della nostra città. Gli risponderà il sindaco di Pisa, Michele Conti. Sempre all’inizio di questa seduta del Consiglio comunale, per iniziativa questa volta della consigliera Maria Antonietta Scognamiglio (Pd) si parlerà anche di un caso sociale che ha coinvolto un cittadino. Gli risponderà l’assessora alle Politiche sociali Gianna Gambaccini.

Successivamente, dopo alcune interrogazioni, come quella del consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune) su alcuni cancelli che vieterebbero l’acceso al mare sul litorale e dopo alcune interpellanze, come quella del consigliere Marco Biondi (Pd), che chiede “se vi sono dei progetti di recupero della Torre Ghibellini e del tratto di mura, compresa la torre Agnese, nell’area della Cittadella”, i consiglieri comunali voteranno, tra l’altro, alcune integrazioni al procedimento di formazione del piano strutturale intercomunale di Pisa e Cascina e il conferimento della cittadinanza onoraria a Patrick Zaki.

Come di consueto sarà possibile seguire questa seduta del Consiglio comunale grazie alla diretta streaming dal sito internet e dal canale Youtube del Comune di Pisa.