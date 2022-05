Consiglio comunale, tre regolamenti nella prossima seduta

Importanti regolamenti comunali saranno in discussione e, probabilmente, approvati, nella seduta di domani, martedì 24 maggio, del Consiglio comunale di Pisa. Il primo regolamento è quello per la gestione dell’emergenza abitativa. La discussione sarà introdotta dall’assessore Veronica Poli. Il secondo e il terzo regolamento sono, rispettivamente, sulla contabilità e sulle entrate del Comune di Pisa. Entrambi questi ultimi due regolamenti saranno introdotti dal sindaco Michele Conti.

L’inizio di questa seduta è previsto, come di consueto, dalle 14,30 mentre il termine è stabilito, invece, per le 21. Prevista, come sempre, la diretta streaming dal canale YouTube del Consiglio comunale

La seduta di domani del Consiglio comunale sarà comunque aperta da due question time. Il primo, dei consiglieri comunali di Forza Italia, Riccardo Buscemi e Virgina Mancini, è sulla presenza sempre più numerosa dei cinghiali sul nostro litorale. Gli risponderà l’assessore Raffaele Latrofa. Il secondo question time è dei consiglieri del Movimento 5 Stelle, Gabriele Amore e Alessandro Tolaini, sulla pericolosità dell’incrocio tra Via Vecellio e Pierin Del Vaga nel quartiere del Cep. Gli risponderà l’assessore Massimo Dringoli.

La prossima seduta del Consiglio comunale si terrà, in considerazione delle numerose proposte, tra cui il regolamento sulla Tari, lunedì 30 e martedì 31 maggio.