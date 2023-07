Consiglio comunale: martedì 25 luglio ultima seduta prima della pausa estiva

Domani, martedì 25 luglio, dalle 14, ad oltranza dei lavori, ultimo Consiglio comunale prima della pausa estiva. Molti gli argomenti all’ordine del giorno.

In particolare, su proposta dell’amministrazione comunale, i consiglieri comunali discuteranno delle modifiche e delle integrazioni al programma triennale dei lavori pubblici, della salvaguardia degli equilibri di bilancio e del nuovo dipartimento di Biologia in via Moruzzi a San Cataldo. Su quest’ultimo argomento è stato presentato, dalla Commissione Urbanistica del Comune, anche un ordine del giorno mentre, per quanto riguarda la salvaguardia degli equilibri di bilancio, uno specifico ordine del giorno è stato presentato dal consigliere, nonché deputato, Edoardo Ziello (Lega) per un sostegno economico a favore delle persone indigenti.

All’inizio di questa seduta, il presidente del Consiglio comunale, Alessandro Bargagna, ricorderà il professor Raffaello Nardi, scomparso alcuni giorni fa. Ci sarà un minuto di silenzio.

Sempre all’inizio di questa seduta, sono previsti inoltre ben quattro question time.

Il primo, del consigliere Andrea Ferrante (Pd), è sull’antenna per la telefonia mobile a Putignano. Gli risponderà il sindaco di Pisa, Michele Conti.

Il secondo, del consigliere Luigi Sofia (SU), è sulla destinazione della ex sede della Palp. Gli risponderà l’assessore Giovanna Bonanno. Il terzo, del consigliere Emilia Lacroce (La città delle persone) è sullo smaltimento del Keu nell’area ex Vacis. Gli risponderà l’assessore Giulia Gambini. Il quarto, infine, del consigliere Edoardo Ziello (Lega), è sul nuovo centro per immigrati presso un edificio del demanio che si trova all’incrocio tra via Diotisalvi e via Cimabue, zona Ingegneria a due passi dal Duomo. Gli risponderà, anche su questo, il sindaco di Pisa, Michele Conti.

Prevista, come di consueto, la diretta streaming dal canale You Tube del Consiglio comunale.

La prossima seduta del Consiglio comunale, la prima dopo la pausa estiva si terrà, molto probabilmente, lunedì 18 settembre, in quanto, d’ora in poi, le sedute ordinarie si terranno il lunedì pomeriggio e non più il martedì pomeriggio.