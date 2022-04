Consiglio comunale: l'aumento del parcheggio per i sanitari del Santa Chiara nella seduta

Martedì 26 aprile, dalle 14,30, nuova seduta del Consiglio comunale di Pisa, che si terrà in presenza. Prevista, come di consueto, la diretta streaming dal canale YouTube del Comune di Pisa.

Molti gli argomenti in discussione. Grazie ad un question time del consigliere Marco Biondi (Pd) verrà discusso l’aumento del parcheggio, in vigore dal 1° maggio, per i medici ed infermieri del Santa Chiara deciso dal Comune di Pisa tramite Pisamo. L’aumento previsto è da 30 a 100 euro al mese. Gli risponderà l’assessore alla Mobilità, Massimo Dringoli.

Poi sarà la volta delle interpellanze come quella del consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune) sull’immobile di via San Lorenzo. Gli risponderà il sindaco di Pisa, Michele Conti.

Per quanto riguarda le mozioni, verrà votata, tra le altre, quella contro il 'caro bollette'. Primo firmatario il consigliere Giovanni Pasqualino (Lega).

Infine, per iniziativa del consigliere Francesco Auletta, verranno discussi il piano di recupero della Caserma Curtatone e Montanara e il nuovo bando di progettazione per l’area del Santa Chiara.

Le prossime sedute del Consiglio comunale saranno calendarizzate nella Conferenza dei capigruppo consiliari, fissata dal presidente del Consiglio comunale, Alessandro Gennai, per giovedì 28 aprile, alle 8,30.