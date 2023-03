Consiglio comunale: approvato il Piano strutturale Pisa-Cascina

Dopo il ricordo di Mariano Tramontana, vicecomandante della Polizia municipale del Comune di Pisa improvvisamente scomparso, e un minuto di silenzio osservato ad inizio seduta, il Consiglio comunale di ieri, 28 marzo, è proseguito con una comunicazione del sindaco di Pisa, Michele Conti, sulla base militare: il primo cittadino, nel rispondere ad un question time del consigliere Francesco Auletta, ha detto che il tavolo interistituzionale è stato rinviato a dopo le elezioni.

In seguito i consiglieri comunali, dopo una relazione dell’assessore all’Urbanistica Massimo Dringoli e dopo numerosi interventi, hanno dato il via libera al piano strutturale Pisa – Cascina, che definisce le strategie dello sviluppo territoriale mediante la definizione degli obiettivi per la programmazione del governo del territorio.

Hanno votato a favore i consiglieri della Lega, Fdi e Fi. Non hanno partecipato al voto i consiglieri del Pd e del M5S. Contro il consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune).